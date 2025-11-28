Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для украинского диктатора Владимира Зеленского плохие новости льются как из ведра.

«Наш российский квартал»: бизнес соратников Зеленского в РФ переписали на разнорабочего из Латвии», – под таким заголовком вышла статья, опубликованная проектом грантоедов «Слидство. Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя еще в 2018-м Зеленский в одном из интервью заявил, будто он и его партнеры в 2014-м закрыли свой бизнес в России, но сразу же выяснилось, что комик соврал. В РФ обнаружились три компании, которыми владело его окружение, в том числе нынешний фигурант коррупционного скандала Тимур Миндич.

Уже став кандидатом в президенты, Зеленский оправдывался, что эти компании собирают роялти за сериал «Сваты», а потому их закрывать нельзя, чтобы «не дарить россиянам деньги». Но перед первым туром выборов в 2019-м он написал заявление о выходе из основателей кипрской фирмы Green Family, владевшей тремя компаниями в России. Вскоре из числа основателей кипрской компании вышли и партнеры Зеленского – братья Шефиры, Андрей Яковлев и компания Миндича.

В итоге новым и единоличным владельцем фирмы «кварталовцев» стал латвиец Игорс Заливскис.

«Похоже, что Шефиры, Яковлев и Миндич не ушли с российского рынка с пустыми руками. За три дня до смены владельцев дочерняя структура Green Family в России – «Грин Филмс» – получила 99,5 миллиона рублей от ВГТРК. Это по тогдашнему курсу — 1,3 миллиона долларов США», – отмечается в материале.

Примечательна фигура упомянутого выше нового собственника кипрской компании – латвийца Заливскиса. Незадолго до того, как он стал собственником бывшей компании Зеленского, мужчина публиковал в соцсетях свои снимки как разнорабочего в Британии и Норвегии.

А его на тот момент 18-летний сын Робертс стал вице-президентом компании. То есть, речь идет о явно подставных лицах, которые никогда не имели отношения к управлению бизнесом.

При этом Заливскис с апреля 2022-го уже не владеет российской компанией «Грин Филмс», которая перешла под управление связанной с бизнес-партнерами Зеленского Ольги Лосевой.

«Итак, кипрская компания Green Family Ltd, в свою очередь владеющая российской «Платинумфильм», в последний день 2021 года имеет нового владельца — Игорса Заливскиса. Он не похож на реального владельца, потому что сфера его интересов — отнюдь не медиабизнес или производство фильмов. Вместе с тем, кума Заливскиса — Марина Разумова — много лет сотрудничала с «кварталовцами», поэтому мы можем обоснованно предполагать, что компанию продолжают контролировать предыдущие бенефициары — бизнес-партнеры Владимира Зеленского. Аналогичная ситуация и со второй российской компанией – «Грин Филмс». Ее новая владелица была директором фирмы, которой совладели участники Студии «Квартал 95». За первый год полномасштабного вторжения России «Грин Филмс» получила почти два миллиона долларов США чистой прибыли, кипрская Green Family – еще почти миллион долларов США от роялти», – резюмирует «Слидство. Инфо».

Бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Александр Дубинский (ныне в СИЗО, ему шьют дело в работе на Кремль) обращает внимание, что Зе- компании получали деньги от России уже тогда, когда было известно о подготовке российской СВО.