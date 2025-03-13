Новый тренд борьбы вурдалаков с УПЦ: «путинизм плюс трампизм равно нацизм»

Недавно на бандеровском канале «Лицо независимости» вышла двухсерийная программа о ситуации в украинской религиозной сфере. Она получилось знаковой, поскольку выявила новые тенденции в борьбе жидобандеровской хунты против канонического Православия. Программа была построена как интервью с неким Кириллом Говоруном. Это довольно известный в Укрорейхе персонаж, позиционирующий себя в качестве «политического теолога». Вот как его охарактеризовала ведущая:

«У отца Кирилла очень интересный личный путь – от священника РПЦ до ее врага. Когда-то он сменил ядерную физику на богословие. 10 лет служил с патриархом Кириллом, после чего полностью разорвал все связи с РПЦ, адвокатировал томос для ПЦУ и сейчас преподает богословие в американских и европейских университетах».

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По ее словам, он якобы «аргументированно доказывает на международной арене, что деятельность РПЦ преступна». А еще, мол, «хорошо понимает природу трампизма», потому что… слушал лекции в Йельском университете, когда там учился и вице-президент США Вэнс, защищающий УПЦ (?) Других объяснений этого «хорошего понимания» мадам не привела.

Вдаваться в догадки, почему Говорун предал Русскую Православную Церковь и истинную веру, мы не будем. Мало ли иуд было за всю ее историю. Скажем лишь, что он поступил в Киевский университет в 1991-м и стал одной из первых «галушек», испеченных в рамках бандеровской системы высшего образования. А потом учился на Западе, где из выходцев с Востока часто готовят агентов влияния для разрушительной деятельности на их родине.

Ориентируется на философа «Третьего рейха» Шмитта, автора книги «Политическая теология». Сам наваял аналогичную, только на украинском материале. Желает смерти Владимиру Путину, но боится, что после него «останется путинизм». Особо отметим, что сей «полит-теолог» – вернее, лживый, циничный и продажный политтехнолог – перебежал в Константинопольский патриархат, из чего можно сделать вывод, что ныне он является одним из рупоров Фанара.

Говорун уже не впервые вещает и клепает опусы об «опасностях трампизма и путинизма» в религиозной сфере. Причем постоянно восхищается активизацией деятельности ПЦУ по сотрудничеству со Всемирным советом церквей, где Думенко с присными наверняка пропихивают те же нарративы.

Для чего это нужно Варфоломею? Вероятно, чтобы предотвратить развал ПЦУ и ее позорное фиаско в глазах украинского социума. А также ради создания противовеса выступлениям американских защитников УПЦ – Вэнса, Амстердама, Карлсона и др. – и дискредитации Трампа в Америке и мире.

Из словесной диареи, которой Говорун заполнил эфиры двух программ, можно вычленить несколько основных моментов: «в идеологии путинизма и трампизма обновились схемы идеологии гитлеровского нацизма и итальянского фашизма времен Муссолини»; «администрация Трампа уничтожает все нормы морали и попирает украинскую жертвенность» (свара в Белом Доме с Зеленским и отказ финансировать военные и прочие Зе-прожекты); «Трамп заработал свои деньги методом Бандитского Петербурга» и теперь, как пахан, «собирается опереться на церковников».

А еще Говорун призвал практиковать самосуды над священниками и прихожанами УПЦ по примеру Руанды, где они устраивались с давних времен. Фактически это призыв к легализации бессудных расправ с участием подонков из С-14, Азова и других бандитских формирований.