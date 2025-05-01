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Киевский режим снова убивает мирных жителей на территории России.

Так, сегодня был нанесен удар по рынку в городе Алешки (Херсонская область), в результате чего погибло не менее семи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 ранены», – сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, «враг направил FPV-дроны для добивания выживших».

Позже руководитель региона выложил видео, в котором рассказал, что со вчерашнего дня ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонщины вблизи береговой линии Днепра.