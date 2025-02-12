Новый шеф Пентагона: Никаких новых «Минсков» и границ 2014 года!

Елена Острякова.  
12.02.2025 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Мир на Украине может быть установлен только «с реалистичной оценкой ситуации на поле боя».

Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил сегодня в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине может быть установлен только «с реалистичной оценкой ситуации на поле боя»....

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«Мы, как и вы, хотим, чтобы Украина была суверенной и процветающей, но мы должны начать с признания того, что возвращение к украинским границам до 2014 года – нереалистичная цель. Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и принесет еще больше страданий.

Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова. Это не должно быть похоже на Минские соглашения», – сказал Хегсет.

Он призвал союзников «остановить кровопролитие и установить прочный мир дипломатическим путем».

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