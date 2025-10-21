С введением в Одессе военной администрации нацистская шваль, и так активная, окончательно стала ощущать себя как «царь во дворца». «Пророссийского» мэра Труханова хоть и снесли за «русский паспорт», но шваль продолжает кричать «Ведьму сжечь!». В ответ дворня экс-мэра в промышленных масштабах клепает видеоролики о геройствах босса. Сам Труханов огрызается, требуя проверить наличие российского гражданства у супруги главгауляйтера Кипера, о чем мы неоднократно писали. И все эти сорта фекалий вскипают друг на дружку — «и у тебя паспорт РФ», «и у тебя».

Но это театральная часть вопроса. Реальная же, повторюсь, в том, что нацисты совсем потеряли страх. Стерненко в стримах повторяет, что все тысяча восемнадцать покушений на него заказывал лично Труханов, поэтому оного надо истребить вместе с «ватным электоратом». Бесноватый «профессор» Музычко заявляет: «Одесса будет украинская во всех смыслах. Иначе нет смысла в ее существовании». А медийка изо всех сил лепит нового Ганула из его «побратыма» Игоря Бею, который успешно и безнаказанно похищает одесситов, издевается над ними и сдает в ТЦК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас с Демьяном была организация, которая называлась «Уличный фронт». Она до сих пор существует. Сейчас занимаемся ее переоформлением на меня», — говорит каратель Бею, участник сожжения людей 2 мая, в интервью.

Но самое интересное он рассказал про советского офицера Труханова, если не соврал, конечно, что тоже нельзя списывать со счетов:

«Через несколько дней после того, как началось полномасштабное вторжение, на телефон Демьяна — я присутствовал при этом — поступил вызов от незнакомого человека. Он поднял трубку, а на том конце был Труханов. Он представился и спросил у Демьяна, не может ли он приехать к нему, чтобы пообщаться, забыть все конфликты. Мы приехали в офис к мэру. Он поздоровался с нами за руку. И первый вопрос к Демьяну — на русском языке — звучал так: «Подскажите, пожалуйста, что мне делать?». Мы дали ему несколько советов, что делать».

Ну, вы поняли — это благодаря рассаднику ганулов существует Одесса. Благодаря людям — ментально больным. И вот подтверждение:

«Когда я узнал, что Труханов — всё, я написал Демьяну в личные сообщения. Всегда пишу ему сообщения, — говорит некрофил и предсказуемо добавляет. — Демьяна забрала Россия у нас в День украинского добровольца… Первое, что я начал делать тогда, это заниматься похоронами, потому что понимал — это нужно сделать как можно лучше, как можно быстрее, чтобы вся Одесса видела, знала и чувствовала, что мы потеряли самого сильного из нас».

Тут и правда… дело в том, что люди, вынужденные ходить мимо могилы Ганула в силу того, что рядом похоронены их родственники, в один голос уверяют, что на его холмике всегда лежит куча дерьма. Да, это как же нужно прожить жизнь, чтобы на твоей могиле всегда было свежее говно! Честь!..

Но это — опять лирика. А вот как описывает Ганул номер два реалии «посттрухановского города» с военной диктатурой:

«Одесса формата 14-го года и Одесса формата 25-го — кардинально изменена. Конечно, есть еще определенные проблемы — пророссийские настроения… Но многотысячных маршей с русскими флагами… уже нет. Одесса становится новым украинским городом. Я уверен, что в будущем она еще даст фору Львову по националистическим настроениям. Мы держим Одессу даже не в желто-голубых, а уже в красно-черных флагах».

Что и требовалось доказать — из Одессы целенаправленно лепят Бандерштат. И «для картинки» — это точно выходит. А что до второго Ганула, то скорейшей ему встречи с первым.