Новые требования майданщиков. У Вучича нет шансов

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Протестующие «студенты» в Сербии потребовали сформировать «экспертное правительство» и уволить медиков, разрешивших Александру Вучичу посетить доставленных в Белград пострадавших от пожара в македонском Кочани.

Безапелляционность этих заявлений показывает, что идти на компромисс с нынешней властью протестующие не намерены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Часть протестующих в Сербии «студентов» заявили, что поскольку они «самая крупная политическая сила в государстве», то считают в праве «высказаться на тему общественно-политического кризиса», который сами и устроили. По их словам, «единственное решение — это экспертное правительство».

Таким образом становится очевидным, что закулисные организаторы сербских протестов, которые изначально позиционировались, как аполитичные и исключительно гражданские, основной целью ставят смену действующей в стране власти. И идут на обострение и без того сложной обстановки, поскольку в конце марта действующий президент Александр Вучич заявил, что «ни переходного, ни экспертного правительства не будет, прошло время, когда государство можно было шантажировать силой».

Очевидно, что протестующие будут саботировать креатуру Вучича на пост премьер-министра – эндокринолога Джуро Мацута, который должен сформировать новый кабинет до 18 апреля. В противном случае Вучичу придётся распустить Народную скупщину и назначить новые выборы в июне.

Протестующие потребовали ни больше, ни меньше уволить директора Клинического центра, руководителя центра неотложной помощи и начальника отделения интенсивной терапии за то, что те позволили президенту Сербии 15 мая встретиться с пострадавшими от пожара в ночном клубе «Пульс» в Северной Македонии. Тогда сербская сторона приняла на лечение 29 жертв инцидента, произошедшего в соседнем государстве.