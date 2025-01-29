Новое правительство Германии разрешит удары «Таурусами» по Москве после одобрения Трампа
Германия не будет предоставлять Украине крылатые ракеты «Таурус» до мая, пока в Берлине не сменится правительство.
Об этом заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем сделать многое и политически подготовим все к моменту, когда мы придем к власти. Наша позиция ясна, но действовать мы сможем только тогда, когда будем у власти», – пообещал Вадефуль.
Он подтвердил слова «Ермака» о том, что офицеры бундесвера планировали для ВСУ атаку на Крымский мост и пообещал одобрить атаки на Москву.
«Конечно, это возможно, но никто не знает, как будет обстоять ситуация в мае. Мы так же, как и вы смотрим на Вашингтон, что там будет происходить с новой администрацией», – сказал Вадефуль.
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