Новое правительство Германии разрешит удары «Таурусами» по Москве после одобрения Трампа

Елена Острякова.  
29.01.2025 11:54
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Германия не будет предоставлять Украине крылатые ракеты «Таурус» до мая, пока в Берлине не сменится правительство.

Об этом заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не будет предоставлять Украине крылатые ракеты «Таурус» до мая, пока в Берлине не...

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«Мы можем сделать многое и политически подготовим все к моменту, когда мы придем к власти. Наша позиция ясна, но действовать мы сможем только тогда, когда будем у власти», – пообещал Вадефуль.

Он подтвердил слова «Ермака» о том, что офицеры бундесвера планировали для ВСУ атаку на Крымский мост и пообещал одобрить атаки на Москву.

«Конечно, это возможно, но никто не знает, как будет обстоять ситуация в мае. Мы так же, как и вы смотрим на Вашингтон, что там будет происходить с новой администрацией», – сказал Вадефуль.

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