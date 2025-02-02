Новое пополнение на фронте не умеет даже пользоваться рациями и разбирать АК

Вадим Москаленко.  
02.02.2025 13:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1024
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Пополнение ВСУ в последнее время крайне плохо обучено – новобранцы не умеют разбирать автомат и пользоваться рацией. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пополнение ВСУ в последнее время крайне плохо обучено – новобранцы не умеют разбирать автомат...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У мобилизованных – огромный страх. Это понятно. Я пытался разговорить, хотел услышать людей, как они мыслят, как они поведут себя. Но я не смог своей харизмой военной их заинтересовать.

Я их там с подствольника учу стрелять. Представьте, пацану через полтора часа на выход, а он с подствольника не умеет, и мы выходим в поле, чтобы они хоть раз стрельнули.  Да что там, они в рацию не умеют разговаривать, представляете! Они не автомат не умеют разбирать, вы понимаете?» – сказал Черный.

Он подчеркнул, что в учебных центрах мобилизованные занимаются в основном строительными работами

«49 дней без ЗВП, что вы там делали? «Ну, мы там то копали, то что-то там кому-то там строили, то еще что-то». Ну, короче, тем чем надо они явно не занимались», – изумляется ВСУшник.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить