Новички НАТО финны лучше всех готовы к войне с Россией – польский замминистра

Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский восхищен действиями Финляндии, которая в декабре незаконно задержала российский танкер Eagle S.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финляндия одна из немногих стран, которая полностью готова к войне с Россией. Они готовились к этому как общество. У них есть гражданская оборона, это феноменально. И финское общество очень сплоченное. Они никогда не скажут об этом. Они очень молчаливые, но очень эффективные. И они это доказали. Они вообще не говорят, но работают. Так было с Eagle S. Они не просто сказали: может быть, этот корабль – то сделал с нами кабелями. Они просто поднялись на борт корабля, отбуксировали его в Финляндию и обнаружили неполадки», – сказал Бартошевский.