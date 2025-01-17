Новички НАТО финны лучше всех готовы к войне с Россией – польский замминистра

Елена Острякова.  
17.01.2025 13:24
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Финляндия


Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский восхищен действиями Финляндии, которая в декабре незаконно задержала российский танкер Eagle S.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский восхищен действиями Финляндии, которая в декабре незаконно...

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«Финляндия одна из немногих стран, которая полностью готова к войне с Россией. Они готовились к этому как общество. У них есть гражданская оборона, это феноменально. И финское общество очень сплоченное. Они никогда не скажут об этом. Они очень молчаливые, но очень эффективные. И они это доказали. Они вообще не говорят, но работают. Так было с Eagle S. Они не просто сказали: может быть, этот корабль – то сделал с нами кабелями. Они просто поднялись на борт корабля, отбуксировали его в Финляндию и обнаружили неполадки», – сказал Бартошевский.

Он считает, что ЕС находится в состоянии войны с Россией, и это «не гибридная война, а обычная война, но с использованием необычных средств», то есть с нарушением международного морского права.

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