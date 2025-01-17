Норвегия указывает украинцам на двери – едьте на родину, там безопасно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными — и проживающие там люди не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии, сообщает местный Директорат по делам иностранцев (UDI) на своем официальном сайте.

Теперь Норвегия считает безопасными 14 областей Украины:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

-Черкасскую;

– Черновицкую;

-Ивано-Франковскую;

– Хмельницкую;

– Кировоградскую;

– Киевскую (область, но не город);

– Львовскую;

– Полтавскую;

– Ровенскую;

– Тернопольскую;

– Винницкую;

– Волынскую;

– Закарпатскую;

– Житомирскую.

Беженцы из этих регионов не могут автоматически получать коллективную защиту. Их заявки будут рассматриваться индивидуально с применением более строгих критериев.

Норвежские власти будут оценивать, может ли Украина обеспечить защиту личности в безопасных регионах. Важным будет факт, пригодны ли для проживания области на Украине независимо от места предыдущего проживания заявителя.

Правило касается тех, кто подал заявку на защиту после 28 сентября 2024 года и еще не получил ответа до 13 января 2025 года. Также оно распространяется на новые заявки после 13 января 2025 года.

Отмечается, что это решение является частью политики Норвегии по пересмотру критериев безопасности для лиц, ищущих защиту.

Министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна сказала, что норвежские муниципалитеты уже испытывают нехватку жилья и ресурсов для оказания социальной помощи, а украинцам, которые будут признаны нуждающимися в защите, необходимо будет изучить норвежский язык, найти работу и получить образование.