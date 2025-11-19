Ночной удар ВС РФ: Галичина в пожарах и дыме

Игорь Шкапа.  
19.11.2025 11:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1445
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ атаковали подконтрольную киевскому режиму территорию ракетами и дронами.

Поражались объекты как в Центральной, так и Западной Украине. В ряде регионов введены экстренные отключения электроэнергии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», – сообщает минэнерго Украины.

Во Львове начался большой пожар, над городом поднимается столб черного дыма.

«Во Львове сильный пожар. Тушить его будут не один час. Закройте окна, так как воздух может быть загрязненным», – написал в своем паблике депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, попадания пришлись по энергообъекту, предприятию и складским помещениям.

«Тяжелая ночь для Прикарпатья. Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив различные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры», – в свою очередь жалуется гауляйтер Ивано–Франковской области Светлана Онищук.

Кроме того, на Западной Украине атакованы Ровенская и Тернопольская области.

На данный момент известно о поражении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и газовой инфраструктуре во Львовской.

Ударам подвергся Харьков, Днепропетровская и Хмельницкая области.

По данным диктатора Владимира Зеленского, ВС РФ задействовали более 470 ударных дронов и 48 ракет различных типов.

По его словам, «повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура»

