Ночной удар: на Украине останавливается движение поездов и горят склады

Игорь Шкапа.  
18.09.2025 08:46
  (Мск) , Киев
Сегодня ночью ВС РФ ударили по украинским тылам. Одной из главных целей стала железнодорожная инфраструктура, по которой в первую очередь снабжаются ВСУ.

Об ударе сообщила «Укрзализныця», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы. В пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов: №102 Херсон – Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм – Львов, №64/112 Львов – Харьков, Изюм, №791 Кременчуг – Киев», – говорится в сообщении.

Во время вчерашних ударов тоже были повреждены железнодорожные объекты, что говорит о системности российских действий по выведению из строя инфраструктуры, обеспечивающей логистику противника.

Кроме того, «Герани» посетили Киевскую область.

«Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе загорелись складские помещения», проинформировали в Киевской областной военной администрации.

Кроме того, есть информация о пожаре в Бучанском районе.

