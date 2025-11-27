«Но мы его спросим!»: Зеленский пока прячется за иммунитетом, спасаясь от обвинений в коррупции
Пока лишь иммунитет спасает Владимира Зеленского от обвинений в причастности к коррупционным схемам с участием его ближайших друзей и соратников.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей», заявил депутат ВР Ярослав Железяняк, который, по общему мнению, является «сливным бачком» НАБУ.
Ведущая поинтересовалась, знал ли Зеленский о коррупционных схемах, в которых задействовано его ближайшее окружение.
«Очевидно. Очевидно, знал. Ну давайте не будем наивными людьми», – ответил депутат.
При этом ведущая напомнила, что Зеленский уверяет, что все происходило за его спиной.
«Это хороший вопрос, который мы в юридической плоскости задать президенту не можем, потому что он сейчас имеет президентский иммунитет. Я думаю, что так или иначе мы как избиратели зададим эти вопросы на выборах. Дай бог, чтобы они когда-то были», – добавил Железняк.
