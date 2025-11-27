«Но мы его спросим!»: Зеленский пока прячется за иммунитетом, спасаясь от обвинений в коррупции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока лишь иммунитет спасает Владимира Зеленского от обвинений в причастности к коррупционным схемам с участием его ближайших друзей и соратников.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей», заявил депутат ВР Ярослав Железяняк, который, по общему мнению, является «сливным бачком» НАБУ.

Ведущая поинтересовалась, знал ли Зеленский о коррупционных схемах, в которых задействовано его ближайшее окружение.

«Очевидно. Очевидно, знал. Ну давайте не будем наивными людьми», – ответил депутат.

При этом ведущая напомнила, что Зеленский уверяет, что все происходило за его спиной.