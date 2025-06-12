Никто не верит, что Украину примут в ЕС даже после войны – британский дипломат
Даже после окончания боевых действий ЕС не примет в свой состав остатки Украины, потому что это слишком дорого обойдётся для Запада.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил ранее работавший в Москве британский дипломат Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европейцы тоже не хотят брать на себя ответственность, потому что когда война закончится, им предстоит столкнуться с ещё более ужасной перспективой – принять Украину в ЕС, что обойдётся им в огромную сумму, которую они не могут себе позволить.
Сейчас они говорят, что примут Украину. Они говорят, что это будет ускоренное вступление.
Но подождите минутку. В Польше только что выбрали нового президента. Он понимает, что его страна потеряет миллиарды в виде ежегодных субсидий ЕС, которые будут поступать в Украину в случае ее вступления. И он сказал, что давайте просто подождем. Венгрия уже давно об этом говорит», – сказал Прауд.
«На каждом этапе переговоров требуется единогласие всех стран-участниц. ЕС не может принять Украину, это будет слишком дорого. На текущих условиях членство с теми же субсидиями, которые получают другие члены. Украина будет занимать четверть всей сельскохозяйственной земли ЕС.
Это полностью разрушит систему субсидий. И это еще до того, как вы начнете учитывать субсидии на строительство автомагистрали и тому подобное. Франция наложит вето, потому что они больше всех получают от сельскохозяйственных субсидий. Польша тоже.
Это создает еще одну проблему – превращение в гражданина второго сорта. Понимаете, в стране с миллионной армией, граждане не получат обещанных экономических выгод, это не очень хорошая идея», – подытожил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: