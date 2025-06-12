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Даже после окончания боевых действий ЕС не примет в свой состав остатки Украины, потому что это слишком дорого обойдётся для Запада.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил ранее работавший в Москве британский дипломат Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы тоже не хотят брать на себя ответственность, потому что когда война закончится, им предстоит столкнуться с ещё более ужасной перспективой – принять Украину в ЕС, что обойдётся им в огромную сумму, которую они не могут себе позволить. Сейчас они говорят, что примут Украину. Они говорят, что это будет ускоренное вступление. Но подождите минутку. В Польше только что выбрали нового президента. Он понимает, что его страна потеряет миллиарды в виде ежегодных субсидий ЕС, которые будут поступать в Украину в случае ее вступления. И он сказал, что давайте просто подождем. Венгрия уже давно об этом говорит», – сказал Прауд.