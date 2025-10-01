«Никто не готовится, укрепления не возводятся» – генерал ВСУ ждёт нового наступления на Киев
Украинское руководство никак не готовится к новому широкомасштабному наступлению российской армии на Киев.
Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть ли угроза наступления на Киев? Это зависит не только от наступательных возможностей России, но и от возможности нашей власти организовать подготовку населения, экономики и фортификаций. Нужны постоянные тренировки, постоянная пропаганда.
К сожалению, на уровне государства этого системно не проводится. Только рассказывают, какие мы молодцы», – негодовал Кривонос.
«Надо задать вопрос. Почему дороги от Чернобыля до Киева в идеальном состоянии, а стратегически важные для ВСУ дороги от Яворова до Львова полностью разбиты с плохой пропускной способностью?
Война без экономики и без логистики невозможна. Но наша власть, к сожалению, этого не понимает, а рассматривает войну как способ достижения каких-то преференций», – резюмировал генерал.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: