«Никто и не ожидает, что антироссийские санкции сработают» – американский эксперт

Максим Столяров.  
24.10.2025 19:58
Одиннадцать лет санкций не смогли обрушить российскую экономику.

Об этом на канале «Франция 24» заявила старший научный сотрудник в Вашингтонском институте Анна Борщевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что санкции до сих пор не смогли остановить войну. Честно говоря, никто этого и не ожидал.

Так что главный вопрос в том, что принципиально изменится с введением санкций. Сможет ли Путин продолжать свою войну? И ответ – да, он все еще сможет вести войну.

Одних санкций недостаточно, чтобы сдержать Путина. Они не смогли значительно повысить для него издержки, чтобы заставить его изменить свои расчеты затрат и выгод», – рассуждала Борщевская.

Однако она подчеркнула, что всё равно каждый пакет санкций является «важным шагом» в борьбе против России.

«Было совершенно ясно, что Трамп разочарован Путиным в течение последнего года. Это видно по его комментариям и тому, как он отвечает. И вполне возможно, что в конце концов он решил, что ему нужно изменить свой подход», – подытожила эксперт.

