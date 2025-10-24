«Никто и не ожидает, что антироссийские санкции сработают» – американский эксперт

Одиннадцать лет санкций не смогли обрушить российскую экономику.

Об этом на канале «Франция 24» заявила старший научный сотрудник в Вашингтонском институте Анна Борщевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что санкции до сих пор не смогли остановить войну. Честно говоря, никто этого и не ожидал.

Так что главный вопрос в том, что принципиально изменится с введением санкций. Сможет ли Путин продолжать свою войну? И ответ – да, он все еще сможет вести войну.

Одних санкций недостаточно, чтобы сдержать Путина. Они не смогли значительно повысить для него издержки, чтобы заставить его изменить свои расчеты затрат и выгод», – рассуждала Борщевская.