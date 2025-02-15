Украина как не строила оборонительные укрепления во времена контрнаступления 2023 года, так и не делает этого до сих пор.

Об этом на канале UlrLife заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшего ВСУшника спросили, почему украинская сторона так и не построила ничего похожего на «линию Суровикина», на что Прошинский ответил, что для него это «тайна, покрытая мраком до сих пор».

«Для меня [летом 2023] через неделю было понятно, что «конрнаступ» не достигнет результата, на который возлагают надежды. Плюс, я общался с пацанами, которые были во главе «контрнаступа» на Запорожском направлении, знал, какие потери и трудности у них, сопоставил и понял, что ситуация не очень. Как сказал один из наших командиров, любое наше планированное наступление заканчивается непланированным отступлением. И я задал тот же вопрос одному из очень серьёзных офицеров, который приехал из Генштаба. Почему на этой линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Часов Яр, вот это самое ценное, что осталось, краматорская агломерация, почему ни с какой стороны не строится укреплений? Где-то экскаватор ровчик по колено, а укреплений нет. На что я получил удивительный ответ: «Так мы же наступаем, а не отступаем, зачем нам укрепления сзади?» – вспоминал «Дед».