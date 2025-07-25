Из-за коррупции Украина фактически перестала существовать как государство, а её остатки служат лишь для набивания карманов чиновников.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил американский экономист Мартин Армстронг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компьютерный прогноз по Украине показывает, что ситуация не меняется: у Украины нет ни единого шанса выжить. Как если бы в больнице монитор показал прямую линию.

То, что сейчас происходит – просто набивание карманов коррумпированных украинских политиков.

Панамские документы показывают, что Украина – самая коррумпированная страна в мире. У них больше всего политиков со скрытыми офшорными счетами, чем в любой другой стране», – сказал Армстронг.