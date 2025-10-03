Украинские нацисты намерены воевать десятилетиями – и не позволят Киеву подписать мирное соглашение.

Об этом на канале «ТСН» заявил боевик запрещённого в РФ нацистского формирования «Азов» Андрей Грибонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже много месяцев обсуждают переговоры между Украиной и Россией. Что военные думают по этому поводу?», – спросила ведущая.

«Нам не о чем говорить с Российской Федерацией, кроме того, чтобы они отдали назад территории, создали кил-зону со своей стороны, хотя бы 20 километров, там где будут летать наши дроны, и не давать передвигаться ничему живому. Это единственные переговоры, которые могут быть.

Если наше руководство отдаст Путину всю Донецкую область, с вероятностью 100% будет третий майдан. А там уже будет не до переговоров», – сказал Грибонос.