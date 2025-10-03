«Никаких переговоров с русскими!» – в «Азове» угрожают Зеленскому третьим майданом

Вадим Москаленко.  
03.10.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 302
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские нацисты намерены воевать десятилетиями – и не позволят Киеву подписать мирное соглашение.

Об этом на канале «ТСН» заявил боевик запрещённого в РФ нацистского формирования «Азов» Андрей Грибонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже много месяцев обсуждают переговоры между Украиной и Россией. Что военные думают по этому поводу?», – спросила ведущая.

«Нам не о чем говорить с Российской Федерацией, кроме того, чтобы они отдали назад территории, создали кил-зону со своей стороны, хотя бы 20 километров, там где будут летать наши дроны, и не давать передвигаться ничему живому. Это единственные переговоры, которые могут быть.

Если наше руководство отдаст Путину всю Донецкую область, с вероятностью 100% будет третий майдан. А там уже будет не до переговоров», – сказал Грибонос.

«Окончание войны может быть только если мы выгоним их куда подальше с наших территорий, и всё. А если будут какие-то переговоры, о чём-то договорятся, это всё отложится, возникнет «АТО №2», они просто соберут людей, и заберут уже всю Украину.

Я лучше буду ещё десять лет воевать, но чтобы потом мой сын не пошёл воевать снова, потому что кто-то подписал какое-то мирное соглашение», – рассуждал нацист.

