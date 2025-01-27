Никаких договоров без Одессы, Николаева и Приднестровья – полковник Баранец
Помимо уже включенных в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на переговорах между США и РФ должны быть обсуждены темы будущего Одесской, Николаевской областей и Приднестровье.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там же целая масса стратегических вопросов и главный из них, что нам делать, допустим, с теми территориями, которые мы сегодня контролируем на 75 или 80% – Донецк и Луганск, что мы контролируем, что делать с территориями Херсонской и Запорожской области, – там вообще по 50-55% мы контролируем. Нам что, сматывать удочки и уходить оттуда, что ли? А теперь, извините, пожалуйста, я могу не понять своего президента, если он обойдет вопрос об Одесской и Николаевской областях…
Когда я говорил про Одесскую и Николаевскую области, я забыл сказать еще об одном моменте, который нас интересует, и который мы должны реализовать. Это, конечно, Приднестровье, которое уже давно тяготеет к нам, давно уже мечтает провести референдум. Я думаю, что мы, когда начнем наводить порядок в Николаевской и Одесской областях, я абсолютно уверен, что в это время Приднестровье поднимет вопрос о переходе под статус России, и мы его с удовольствием примем», – заявил Баранец.
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