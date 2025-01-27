Никаких договоров без Одессы, Николаева и Приднестровья – полковник Баранец

Помимо уже включенных в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на переговорах между США и РФ должны быть обсуждены темы будущего Одесской, Николаевской областей и Приднестровье.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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