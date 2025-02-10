Никакие полумеры в решении по Украине недопустимы – Рябков

Максим Столяров.  
10.02.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2304
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Территории сверх новых регионов, которые освободит российская армия до переговоров, также должны будут войти в условия «сделки».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Территории сверх новых регионов, которые освободит российская армия до переговоров, также должны будут войти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается параметров завершения украинского конфликта, и какие ингредиенты при этом будут для нас желательны – всё исчерпывающим образом изложил президент 14 июня прошлого года.

За прошедшее время ситуация на земле тоже изменилась, и это нельзя будет проигнорировать, это нельзя будет просто отбросить», – сказал Рябков.

«И первоочередной задачей в поиске устойчивого решения, а именно устойчивое долгосрочное решение может быть рассмотрено, полумеры – это вообще не вариант, это не та схема, на которой мы можем остановиться.

Так вот, в долгосрочном решении, безусловным и абсолютно неотменимым компонентом должно быть правильное урегулирование первопричин происходящего – то, от чего Запад начисто отмахивается.

Понятно, по какой причине. Это им неудобно. Если бы они это признавали, им просто не получилось бы отрицать, что у России не было выбора, кроме как начать специальную военную операцию по тем целям и тем задачам, которые стоят перед СВО», – добавил дипломат.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить