Никакие полумеры в решении по Украине недопустимы – Рябков
Территории сверх новых регионов, которые освободит российская армия до переговоров, также должны будут войти в условия «сделки».
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что касается параметров завершения украинского конфликта, и какие ингредиенты при этом будут для нас желательны – всё исчерпывающим образом изложил президент 14 июня прошлого года.
За прошедшее время ситуация на земле тоже изменилась, и это нельзя будет проигнорировать, это нельзя будет просто отбросить», – сказал Рябков.
«И первоочередной задачей в поиске устойчивого решения, а именно устойчивое долгосрочное решение может быть рассмотрено, полумеры – это вообще не вариант, это не та схема, на которой мы можем остановиться.
Так вот, в долгосрочном решении, безусловным и абсолютно неотменимым компонентом должно быть правильное урегулирование первопричин происходящего – то, от чего Запад начисто отмахивается.
Понятно, по какой причине. Это им неудобно. Если бы они это признавали, им просто не получилось бы отрицать, что у России не было выбора, кроме как начать специальную военную операцию по тем целям и тем задачам, которые стоят перед СВО», – добавил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: