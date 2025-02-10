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Территории сверх новых регионов, которые освободит российская армия до переговоров, также должны будут войти в условия «сделки».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается параметров завершения украинского конфликта, и какие ингредиенты при этом будут для нас желательны – всё исчерпывающим образом изложил президент 14 июня прошлого года. За прошедшее время ситуация на земле тоже изменилась, и это нельзя будет проигнорировать, это нельзя будет просто отбросить», – сказал Рябков.