«Ничего страшного, и в Хиросиме живут люди»: украинцев готовят к ядерным ударам

Опасность последствий применения ядерного оружия якобы слишком преувеличена.

Об этом в эфире украинского пропагандистского видеоблога «Мы – Украина» заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, представленный как «ветеран войны с Россией».

Эти слова прозвучали в ходе затронутой темы потенциального применения Россией тактического ядерного оружия. Укро-эксперт говорит, что снаряженными ядерными элементами боеприпасами артснаряды можно выпускать с расстояния в 30-40 км.

«И ничего не случится с теми, кто стреляет – никаких загрязнений, ни гибели, ничего не будет. Ну небольшое “радио”. Ну, просто мощный взрыв. Радиоактивное загрязнение, но непродолжительное. Через там несколько часов можно там уже двигаться осторожно. А через несколько суток… ну, будет там увеличен уровень радиации, но он не будет критический – ни лучевой болезни, с людьми ничего не произойдет», – утверждает отставной майор.

Правда, он все же надеется, что «на практике мы ценность этих знаний никогда не узнаем».