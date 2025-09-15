Каждый пятый отправившийся на Украину британский наёмник погибает.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, около пяти тысяч британских добровольцев отправились на Украину за три года. Большинство из них – бывшие военные, но у русских все козыри на руках.

Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство, поддержка с воздуха, эвакуация с вертолёта, и всё такое. К тому же среди добровольцев есть люди, которые никогда не участвовали в боевых действиях.

Я думаю, что около тысячи британских легионеров уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими военными конфликтами», – сказал Фриман.