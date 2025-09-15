«Ничего общего с Ираком» – в Лондоне шок от британских потерь на Украине
Каждый пятый отправившийся на Украину британский наёмник погибает.
Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, около пяти тысяч британских добровольцев отправились на Украину за три года. Большинство из них – бывшие военные, но у русских все козыри на руках.
Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство, поддержка с воздуха, эвакуация с вертолёта, и всё такое. К тому же среди добровольцев есть люди, которые никогда не участвовали в боевых действиях.
Я думаю, что около тысячи британских легионеров уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими военными конфликтами», – сказал Фриман.
Он подчеркнул, что многие едут в надежде поправить своё финансовое положение, а некоторые даже скрываются в украинской армии от уголовного преследования на родине.
«Сейчас любой может сесть в самолёт и улететь на Украину из любой точки мира. Но это не привлекло нужного количества людей. Так что, если смотреть на цифры, есть упущенные возможности.
Правительствам разных стран – Франции, Британии, Польше – стоило бы подумать об этом более творчески, и подумать, как вызвать у солдат желание сражаться. И сделать это незаметно, как будто это добровольцы, которые едут, куда хотят, чтобы Путину было трудно расценить это как эскалацию», – рассуждал пропагандист.
