Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»

Максим Столяров.  
20.02.2025 16:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Иран, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками – КНДР и Ираном.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками...

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«Для нас важно сохранить ту линию, которую мы взяли в течение последних нескольких лет, и которая была озвучена президентом в контексте наших требований по украинскому вопросу.

При важности переговоров с США и необходимости минимизации рисков ядерной войны, важно сохранить принципиальный курс выстраивания не западных структур евразийской безопасности и таких структур, как БРИКС. При всех проблемах этой организации», – сказал Гущин.

«И сохранить систему союзов, которая была заключена в последние годы – отношения с КНДР, с Ираном. Это очень важный вектор.

При сохранении и развитии этих отношений, при условии что американская администрация стоит перед очень серьёзными вызовами, у нас есть шанс, что в ближайшие годы Россия может серьёзно укрепить своё влияние не только на постсоветском пространстве, но и в более широком контексте, начиная от Арктики, и заканчивая целым рядом регионов дальнего зарубежья», – добавил эксперт.

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