Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»
Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками – КНДР и Ираном.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас важно сохранить ту линию, которую мы взяли в течение последних нескольких лет, и которая была озвучена президентом в контексте наших требований по украинскому вопросу.
При важности переговоров с США и необходимости минимизации рисков ядерной войны, важно сохранить принципиальный курс выстраивания не западных структур евразийской безопасности и таких структур, как БРИКС. При всех проблемах этой организации», – сказал Гущин.
«И сохранить систему союзов, которая была заключена в последние годы – отношения с КНДР, с Ираном. Это очень важный вектор.
При сохранении и развитии этих отношений, при условии что американская администрация стоит перед очень серьёзными вызовами, у нас есть шанс, что в ближайшие годы Россия может серьёзно укрепить своё влияние не только на постсоветском пространстве, но и в более широком контексте, начиная от Арктики, и заканчивая целым рядом регионов дальнего зарубежья», – добавил эксперт.
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