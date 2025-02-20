Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»

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Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками – КНДР и Ираном.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас важно сохранить ту линию, которую мы взяли в течение последних нескольких лет, и которая была озвучена президентом в контексте наших требований по украинскому вопросу. При важности переговоров с США и необходимости минимизации рисков ядерной войны, важно сохранить принципиальный курс выстраивания не западных структур евразийской безопасности и таких структур, как БРИКС. При всех проблемах этой организации», – сказал Гущин.