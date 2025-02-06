«Нет веры, кроме нацистской»: протоиерей объяснил, зачем уничтожается православие

На Западе уверены, что пока существует Православная церковь, они не смогут управлять славянами.

Об этом на телеканале «Спас» заявил протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Херсонской епархии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они и есть последователи нацизма – нынешняя власть в Украине, как нацисты – нельзя, чтобы была какая-то вера, кроме нашей нацистской. Мы должны верить в «Украина понад усэ», вот это наш бог. А здесь такой потенциал духовный, он является огромной преградой. Человек, который верит в Бога, для которого «понад усэ» Бог, он никогда не будет размениваться на что-то другое. Поэтому, естественно и идёт наступление на Украинскую православную церковь именно поэтому. Потому что это сила, которая никогда не поддастся.

Это ещё давно наши «друзья» из Госдепа поняли и давно над этим работают для того, чтобы разрушить вообще всю Православную церковь. Не знаю, говорил ли это Бжезинский или нет этой цитаты в письменных источниках, но это его стиль, вполне мог в частной беседе сказать – пока существует Православная церковь, мы не можем управлять славянами», – сказал Шкиль.