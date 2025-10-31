Нет ничего страшного в потере городов. Проблема в другом – офицер ВСУ

В том, что ВСУ вынуждены сдавать города, нет ничего страшного, главное, чтобы им было куда выходить на оборудованные позиции.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списанный из ВСУ офицер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу ничего стратегического в теоретической потере Купянска или Покровска. У меня вопрос, как всегда, следующий, предполагалась ли возможная потеря? Делались ли укрепзоны за этими городами? Готовы ли туда ехать новые бригады, которые более многочисленны с личным составом и с техникой и более обученные, с дронами. И у них есть достаточно много дронов, в том числе и фпвишек и много других вопросов. Нет ничего зазорного выйти из города для того, чтобы занять оборону, занять действительно более выгодные позиции, а не как обычно, как у нас говорят», – отметил он.