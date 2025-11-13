«Нет ничего незыблемого», – Бербок о снижении поддержки бандеровцев в ООН
Глава генассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел ФРГ, открытая русофобка Анналена Бербок не смогла прямо ответить на вопрос, теряет ли Украина поддержку в мире.
«Если я правильно помню, первоначальная резолюция от октября 2022 года получила огромную поддержку среди стран-участниц ООН. В некоторых последующих резолюциях это большинство колебалось, а иногда было меньше, чем раньше. У вас есть ощущение, наблюдая за происходящим и встречаясь со всеми официальными лицами, что поддержка Украины ослабевает?» – спросил журналист.
Бербок косвенно подтвердила этот факт, подчеркнув, что на планете слишком много других проблем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим, что в нашем нестабильном и раздробленном геополитическом мире нет ничего незыблемого…
Для стран Тихоокеанского региона, например, Украина очень далеко. У них есть свои проблемы в регионе, связанные с климатическим кризисом. У нас на Карибах только что был ужасный ураган, который разрушил инфраструктуру целых стран. В Судане идут войны с ужасными нарушениями, с насилием над детьми, с голодом.
Очевидно, что в мире происходит множество кризисов, и поэтому очень важно, чтобы внимание к ним не ослабевало, чтобы было ясно, где нарушаются права людей и устав ООН», – заявила Бербок.
