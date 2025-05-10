Несозданная буферная зона в Харьковской области могла быть интригой Шойгу – Ширяев

Максим Столяров.  
10.05.2025 17:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Попытка создать буферную зону в Харьковской области в 2024 году могла быть вызвана желанием уходящего министра обороны Сергея Шойгу доказать, что и его команда на что-то способна.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка создать буферную зону в Харьковской области в 2024 году могла быть вызвана желанием...

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Ведущий попросил дать оценку деятельности министра обороны РФ Андрей Белоусова, сменившего Сергея Шойгу год назад.

«Вступал он в должность в тот момент, когда была такая острая аппаратная интрига, которая привела к снятию предыдущего министра обороны. Очень серьезные изменения в аппарате министерства обороны связаны с арестами, посадками и так далее.

Накануне было заявлено, что будет создаваться в Харьковской области буферная зона. И предполагалось, что все эти мероприятия будут приурочены после майских праздников. И вдруг неожиданно до этого началось. Вот есть предположение, что команда Шойгу, Герасимова решила упредить вот эту вот интригу смены министра обороны и показать, что и старая команда тоже кое-что может.

И Лапину дали команду на атаку в Харьковской области, в районе Липцов. И ничего не получилось», – сказал Ширяев.

По его словам, «захлебнулась эта операция».

«Некоторые военные считают, что это был фальстарт, связанный именно с интригой, но мы не можем этого знать, конечно, это предположение.

Сразу после этого, мы помним, очень длительный период все обсуждали, сколько человек арестовано, какие заместители арестованы, что будет с Шойгу», – подытожил эксперт.

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