Несозданная буферная зона в Харьковской области могла быть интригой Шойгу – Ширяев

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Попытка создать буферную зону в Харьковской области в 2024 году могла быть вызвана желанием уходящего министра обороны Сергея Шойгу доказать, что и его команда на что-то способна.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил дать оценку деятельности министра обороны РФ Андрей Белоусова, сменившего Сергея Шойгу год назад.

«Вступал он в должность в тот момент, когда была такая острая аппаратная интрига, которая привела к снятию предыдущего министра обороны. Очень серьезные изменения в аппарате министерства обороны связаны с арестами, посадками и так далее. Накануне было заявлено, что будет создаваться в Харьковской области буферная зона. И предполагалось, что все эти мероприятия будут приурочены после майских праздников. И вдруг неожиданно до этого началось. Вот есть предположение, что команда Шойгу, Герасимова решила упредить вот эту вот интригу смены министра обороны и показать, что и старая команда тоже кое-что может. И Лапину дали команду на атаку в Харьковской области, в районе Липцов. И ничего не получилось», – сказал Ширяев.

По его словам, «захлебнулась эта операция».