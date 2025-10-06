Несъедобное мясо отдавали местным, бананы выбрасывали, а форма стиралась за месяц, – ВСУшник пожаловался на снабжение
Вся западная помощь для ВСУ нещадно разворовывается, причем, объемы воровства растут – это касается как вещевого обеспечения, так и продуктов.
Об этом в эфире видеоблога Dmytro News заявил списанный после ранения из ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вернуться к оснащению армии, то есть продуктовому, пищевому, вещевому, то здесь поле непаханное. Качество мяса, которое мы получали в 22-м году и потом уже в 24-м году, это, как говорится, небо и земля. То есть, если в 22-м году это было мясо, то в 24-м году это было мясо, которое нашпиговано, я не знаю, процентов, наверное, на 40. Мы такое мясо вообще отдавали местным, то есть мы ехали потом в магазин и покупали за собственный счет нормальное мясо… Да, безусловно, были и бананы, и апельсины давали, но иногда лучше бы не давали, чем это, что дали, потому что оно потом уходило на помойку.
Вот такая проблема, она существует, пищевого обеспечения. И деньги же просто колоссальные. То же самое касается вещевого обеспечения. Ну, я тебе скажу, что я почти не получал форму, которую надо было получать. Я обувь, как получил в 22-м году, еще в теробороне, ботинки, это просто все… Тоже самое касается термобелья, тоже самое касаются формы. Ребята приходили из БЗВП, это уже был 24-й год. Я смотрю на эту форму и мне на нее, скажем так, страшно смотреть, потому что они прошли там БЗВП 40-45 дней, а формы уже нет. Она уже выгорела, она уже где-то даже порвана, и я не понимаю, зачем тогда закупать это», – заявил Петров.
