Несъедобное мясо отдавали местным, бананы выбрасывали, а форма стиралась за месяц, – ВСУшник пожаловался на снабжение

Вся западная помощь для ВСУ нещадно разворовывается, причем, объемы воровства растут – это касается как вещевого обеспечения, так и продуктов.

Об этом в эфире видеоблога Dmytro News заявил списанный после ранения из ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

