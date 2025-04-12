«Непуганый иноагент»: Ивана Урганта могут лишить статуса «испуганный патриот»

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Минюст проверяет на иностранное влияние телеведущего Ивана Урганта по запросу депутата Госдумы РФ Николая Новичкова.

Об этом сам Новичков сообщил тгк Осторожно Media, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто исхожу из того, что молчуны и ждуны, которые сидят и ждут окончания специальной военной операции и надеются на продолжение своей экономической деятельности, они заслуживают особого внимания. Чем они занимаются, как зарабатывают, на какие средства живут, какие планы имеют. Поэтому пусть компетентные органы проверят», – сказал Новичков.

В ответе замминистра юстиции Олега Свириденко депутату сказано, что работа по запросу проводится «при наличии сведений, подтверждающих соответствие лицом признаков иностранного агента».

Анонимные телеграм-каналы поспешили заверить, что Минюст РФ не станет признавать Урганта иноагентом. Они ссылались даже на «инсайдеров, близких к АП», которые якобы заявили, что «не видят никаких оснований прессовать Урганта».

Между тем, формальные поводы для проверки могут найтись. В марте стало известно, что бывший телеведущий год назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в центре Парижа. Адресом указан жилой дом в центральном 7 аррондисмане Парижа, в районе Национального собрания и эспланады Инвалидов.

«Губа не дура. На адресе помимо ИП Urgant значится и другая компания Урганта и его жены Натальи Кикнадзе, которую он зарегистрировал ещё в 2015 году. Компания занимается арендой земли и недвижимости», – прокомментировал информацию публицист Сергей Мардан.

Отреагировала и бежавшая в Латвию бывшая светская львица Евгения Рынская, откликающаяся на кличку Божена. По ее информации в графе «деятельность» у ИП Урганта значатся театральные постановки, концерты, шоу и даже оперные представления.

«Кажется, «Вечерний Ургант» потихоньку превращается в «Ночной Париж». Иван явно готовит плацдарм для русской культурной революции в сердце Франции. Так что, если вдруг в Париже появится кабаре «Грустный Первоканал», где официанты раздают тапочки, а на сцене вечерами шутят про «пятничные пляски» без цензуры — не удивляйтесь. Ургант работает», – съязвила Рынская.

Однако после публикации новости, 18 марта, Ургант закрыл свое ИП.

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нём прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе – Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму – иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковёр. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан», – несмешно и неостроумно написал тогда Ургант.

Примечательно, что параллельно с историей про парижское ИП СМИ-иноагенты вновь стали раскручивать заезженую за последние три года тему возвращения Урганта в эфир Первого канала, связывая это с ни много ни мало переговорами президентов России и США.

«Возвращение И. А. Урганта в эфир Первого канала. Рабочий слоган: Better Urgant than never. Кстати: г-н Ургант как был, так и остаётся любимым телеведущим супервлиятельной семьи Ковальчуков. Которая де-факто и контролирует тот самый Первый канал. А также “Газпром-медиа” и вообще большинство уцелевших РФ-СМИ», – утверждал тогда политолог-иноагент Станислав Белковский.

«Испуганный патриот» Ургант напоминает о себе и интригует по поводу своего возвращения с момента начала СВО, появляясь то в постановочном интернет-шоу «Плюшки», то претенциозном фильме нешироко известного блогера Николая Солодникова «Иваново детство», то в несмешном юмористическом подкасте «Куджи», то давая скандальные гастроли по Европе вместе Владимиром Познером.

Еще раньше Первый канал то включал Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то озвучивал его голосом рекламу благотворительной организации «Дом с маяком». И это не считая любительских проектов на Ютубе, спонсируемых Альфа Банком.

Наконец в бой за Ваню пошла даже тяжелая артиллерия. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, находясь в жюри КВН, решил поинтересоваться у одного из участников, какую бы передачу тот вернул в эфир. И молодой человек «абсолютно спонтанно» назвал «Вечерний Ургант».

Возможно, это объясняется тем, что в бюджете Первого канала образовалась многомиллиардная «дыра» после резкого падения аудитории, которое ускорилось после начала СВО. По итогам 2024 года «Первый» накопил 4,99 млрд рублей долга. С начала 2022 года объем задолженности подскочил в 5 раз.

«Первый» по итогам прошлого года откатился на 4-е место в рейтинге, пропустив вперед «Россию-1», НТВ и «Пятый канал». По сравнению с 2021 годом рейтинг «Первого канала», по данным Mediascope, снизился почти в 1,5 раза — с 1,48% до 0,99%, а его доля в аудитории сократилась на четверть: с 9,77% до 7,3%.