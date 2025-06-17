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Между Украиной и Россией идет гражданская война, в которой одни русские убивают других русских.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович, который ранее активно собирал деньги на помощь ВСУ, объявил о прекращении такой работы, потому что теперь он якобы не хочет финансировать братоубийство.