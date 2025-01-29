Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль связывает подрывы газопроводов «Северный поток» в 2022 году и якобы намеренные повреждения подводных кабелей в Балтийском море лишь бы оправдать утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы знаем об этих спекуляциях. Здесь в Германии проводится расследование. Мы не знаем результатов, но мы видели, что не только «Северный поток-2» был разрушен, но также и кабели между Германией и Хельсинки, Эстонией и Финляндией. И мы видели китайские корабли с русскими моряками на борту. Так что это все спекуляции на данный момент. Мы не можем однозначно это объяснить. Но я думаю, что есть высокая вероятность того, что Россия и Китай (в основном Россия) стоят за этими вещами», – сказал Вадефуль.

Он не верит Такеру Карлсону, который обвиняет в подрыве США, но просит Зеленского публично заявить, что это делал не он.