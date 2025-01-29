Немецкий «ястреб» просит Зеленского поклясться, что он не взрывал «Северные потоки»

Елена Острякова.  
29.01.2025 15:50
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль связывает подрывы газопроводов «Северный поток» в 2022 году и якобы намеренные повреждения подводных кабелей в Балтийском море лишь бы оправдать утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль связывает подрывы газопроводов «Северный поток» в 2022...

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«Мы знаем об этих спекуляциях. Здесь в Германии проводится расследование. Мы не знаем результатов, но мы видели, что не только «Северный поток-2» был разрушен, но также и кабели между Германией и Хельсинки, Эстонией и Финляндией. И мы видели китайские корабли с русскими моряками на борту. Так что это все спекуляции на данный момент. Мы не можем однозначно это объяснить. Но я думаю, что есть высокая вероятность того, что Россия и Китай (в основном Россия) стоят за этими вещами», – сказал Вадефуль.

Он не верит Такеру Карлсону, который обвиняет в подрыве США, но просит Зеленского публично заявить, что это делал не он.

«Но если бы господин Зеленский мог бы заверить нас, что никто из украинцев не стоит за подрывом газопровода «Северный поток-2», это было действительно хорошо», – сказал Вадефуль.

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