Немецкий генерал требует готовить госпитали к войне

Германии не хватит нынешних мощностей медицинских учреждений в случае военного конфликта.

Об этом на конференции заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал прокомментировал слова модератора о том, что при полномасштабном конфликте в медучреждения будут поступать по тысяче раненых в день.

«Мы рассчитали, исходя из плана операции в Германии, а также из других соображений, в том числе в союзе с НАТО, насколько велико число погибших и раненых. Это, я бы сказал, грубый расчет. Исходя из этих соображений, в контексте планов НАТО, существует так называемая концепция потока пациентов, в данном случае раненых солдат…

В принципе, мы должны исходить из того, что нашей медицинской помощи будет недостаточно для лечения этих раненых…

Нам придется обратиться в национальную организацию в Германии, которая также занимается вопросами здравоохранения», – заявил генерал.