Потенциальные участники интервенции на территорию Украины должны воздерживаться от опубличивания степени своей вовлеченности, чтобы не давать России лишней информации.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия справедливо сдерживалась, потому что она придерживается именно такого системного подхода: всё в свое время, но ничего не исключать раньше времени. Когда придет время, прочный мирный договор будет зависеть от миротворческих сил», – сказал Бюлер.

Он считает, что Германия может освободить себя от чувства вины перед Россией за Вторую мировую войну и представить Украину как основную жертву Гитлера.