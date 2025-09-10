Немецкий генерал: Извратим историю, чтобы вновь вторгнуться на бывшую территорию СССР

Потенциальные участники интервенции на территорию Украины должны воздерживаться от опубличивания степени своей вовлеченности, чтобы не давать России лишней информации.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия справедливо сдерживалась, потому что она придерживается именно такого системного подхода: всё в свое время, но ничего не исключать раньше времени. Когда придет время, прочный мирный договор будет зависеть от миротворческих сил», – сказал Бюлер.

Он считает, что Германия может освободить себя от чувства вины перед Россией за Вторую мировую войну и представить Украину как основную жертву Гитлера.

«Об исторической роли России мы помним, но у нас есть также историческое обязательство перед Украиной. Украина также подверглась вторжению в рамках Советского Союза и понесла много жертв», – сказал Бюлер.

