Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» требует призвать к ответственности правительство ФРГ за его «меры по энергетическому переходу, политику санкций и идеологическую некомпетентность, которые взвинтили цены на газ и нанесли ущерб в несколько миллиардов евро».

Об этом депутат от АдГ Штеффен Котре заявил на заседании Бундестага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы не должны удивляться, если русские перестанут поставлять газ после нашего отказа. Вы просто должны учесть ответные меры. Именно то, от чего федеральное правительство воздержалось. Оно просто предпочло смириться с нанесением ущерба национальной экономике по идеологическим причинам. Так же, как голландцы, которые наступили на пятки китайцам, а потом удивились, что мы больше не получаем полупроводники», – сказал Котре, напомнив историю с захватом в Нидерландах китайского завода Nexperia.

Немецкий депутат считает, что правительство ФРГ должно было начать переговоры с Россией, но вместо этого инициировало «глупые карательные действия», и теперь «граждане страдают, а Германия осуществляет закупки по завышенным ценам».