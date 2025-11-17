Немецкий адмирал: У нас здесь столько беженцев с Украины, пусть идут на фронт
Немецкие солдаты не должны быть отправлены на Украину и участвовать в боевых действиях против России. Это не их война, особенно, учитывая, что в ФРГ находится большое количество годных к службе украинских мужчин, которые кормятся за счет немецких налогоплательщиков.
Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я повторяю это, я знаю, что меня, вероятно, будут ругать за это, но это не наша война. Наша главная задача, как и других наций, на самом деле должна заключаться в том, чтобы положить конец этой войне, а не кормить ее.
Причины этого могут быть разными, но для Германии сказать, что немецкие солдаты на фронт – ни в коем случае!
Мы принимаем большое количество способных к военной службе украинских мужчин здесь в этой стране, и они обеспечены деньгами граждан и их семьями. Не может быть, чтобы немецкие солдаты, отправившиеся на фронт, когда-нибудь добрались до Москвы.
У нас здесь находится Украина, и мы идем на фронт? Это совершенно исключено», – заявил адмирал.
