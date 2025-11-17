Немецкий адмирал: Нужно вернуть термин «Галиция» – пусть вступает в ЕС, а русские земли заберёт Россия

Анатолий Лапин.  
17.11.2025 09:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 443
 
Галиция, Германия, Дзен, Политика, Россия


Мир придется признать реалии и уступить России исторические территории с русскоязычным населением. А оставшуюся Галицию может принять Евросоюз.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир придется признать реалии и уступить России исторические территории с русскоязычным населением. А оставшуюся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Можем ли мы положить конец войне, сказав: давай, оставь их там, отдай это русским, и тогда наступит спокойствие? Тогда у нас будет мир, тогда мы сможем вступить в ЕС, мы сможем строить, мы сможем торговать, и мы сможем дать нашим семьям лучшее будущее.

Как бы жестко это ни звучало, в какой-то момент, конечно, придется принять реалии. И это все больше и больше проникает в сознание людей.

Есть такая злая поговорка, мы ведем эту войну до последнего украинца. Этого не должно быть.

Любое решение будет вредным, особенно для Украины. Но я считаю, что большая потеря – это потеря людей в большом количестве. Это безответственно», – заявил Шёнбах.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить