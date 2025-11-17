Мир придется признать реалии и уступить России исторические территории с русскоязычным населением. А оставшуюся Галицию может принять Евросоюз.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Можем ли мы положить конец войне, сказав: давай, оставь их там, отдай это русским, и тогда наступит спокойствие? Тогда у нас будет мир, тогда мы сможем вступить в ЕС, мы сможем строить, мы сможем торговать, и мы сможем дать нашим семьям лучшее будущее.

Как бы жестко это ни звучало, в какой-то момент, конечно, придется принять реалии. И это все больше и больше проникает в сознание людей.

Есть такая злая поговорка, мы ведем эту войну до последнего украинца. Этого не должно быть.

Любое решение будет вредным, особенно для Украины. Но я считаю, что большая потеря – это потеря людей в большом количестве. Это безответственно», – заявил Шёнбах.