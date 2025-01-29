Немецкие «ястребы» надеются на союз с Польшей и Францией

Елена Острякова.  
29.01.2025 13:55
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, ЕС, США, Украина


Германия создаст коалицию с Францией и Польшей, если Фридрих Мерц станет канцлером.

Об этом заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия создаст коалицию с Францией и Польшей, если Фридрих Мерц станет канцлером. Об этом...

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«Я думаю, не следует недооценивать то, что мы пытаемся объединить наших европейских партнеров – Францию и Польшу. И, конечно, других, чтобы они усилили поддержку вашей страны. Важно показать господину Путину, что мы вместе и поддерживаем друг друга, а не как сегодня», – сказал Вадефуль.

Он раскритиковал нынешнего канцлера Олафа Шольца за то, что он отдаляется от Польши, союз с которой мог бы стать четким сигналом для Вашингтона.

«Это знак не только для Путина, но и для Трампа. Он увидит, что европейцы держатся вместе и имеют общую позицию по Украине, и это, как мы надеемся, повлияет на его политику в отношении Украины и будет способствовать тому, что США останутся с вами», – добавил политик Вадефуль.

Он попросил «Ермака» слить содержание секретных переговоров, которые Киев якобы ведет с Россией.

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