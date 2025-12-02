Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский лидер проявляет ловкость и гибкость лишь на ЛБС, меняя тактику сражений в зависимости от военных обстоятельств. Но на дипломатическом фронте – тверд, как скала.

Об этом пишут СМИ Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Ни на миллиметр не уступил», – так называется материал корреспондента немецкой ARD Бьорна Блашке о позиции Кремля по Украине.

«Общая цель Владимира Путина ясна: он хочет, чтобы Украина подчинилась России. Потому что ничего другого не получается при рассмотрении его требований, которые он постоянно повторяет», – комментирует автор.

Единственное место, где Кремль проявляет гибкость – зона боевых действий, указывает немецкий обозреватель.