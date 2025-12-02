Немецкие СМИ: Путин не уступает ни на миллиметр

Михаил Рябов.  
02.12.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 422
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российский лидер проявляет ловкость и гибкость лишь на ЛБС, меняя тактику сражений в зависимости от военных обстоятельств. Но на дипломатическом фронте – тверд, как скала.

Об этом пишут СМИ Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Российский лидер проявляет ловкость и гибкость лишь на ЛБС, меняя тактику сражений в зависимости...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни на миллиметр не уступил», – так называется материал корреспондента немецкой ARD Бьорна Блашке о позиции Кремля по Украине.

«Общая цель Владимира Путина ясна: он хочет, чтобы Украина подчинилась России. Потому что ничего другого не получается при рассмотрении его требований, которые он постоянно повторяет», – комментирует автор.

Единственное место, где Кремль проявляет гибкость – зона боевых действий, указывает немецкий обозреватель.

«Цель и стратегия были совершенно ясны и не менялись более трех лет. А тактика? В лучшем случае он корректирует ее на поле боя. Если его военные подразделения не продвинутся дальше в одном месте, они усилят давление в другом.

Однако на дипломатическом фронте он де-факто не уступает ни на миллиметр», – говорится в публикации.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить