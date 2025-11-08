Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Германии разгорается скандал, связанный с запланированной поездкой в Москву политиков от партии «Альтернатива для Германии».

Поводом для обвинений со стороны входящей в правящую коалицию партии ХСС стало анонсированное зампредседателем фракции «АдГ» в бундестаге Маркуса Фронмайера посещение российской столицы.

«Депутаты от «Альтернативы для Германии» едут в Россию, чтобы вести переговоры с Кремлем о защите российских интересов. Это государственная измена», – заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер.

Впрочем, «АдГ» в долгу не осталось и на страницах этой же газеты обрушилась на оппонентов.

«Если бы контакты с Москвой считались государственной изменой, то лидер ХСС Франц Йозеф Штраус уже совершил бы государственную измену, когда в 1987 году прилетел в Москву на переговоры на собственном самолете, прямо в разгар незаконной агрессивной войны против Афганистана», — заявил глава фракции «AдГ» в бундестаге Бернд Бауманн.

В свою защиту он сказал, что его фракция «единогласно осудила нападение России на Украину однозначно как незаконную агрессивную войну».

Отметим, что «AдГ» часто называют «пророссийской партией», но реальные заявления ее представителей, объявляющих РФ «агрессором», показывают, что это далеко не так. И с высокой степень вероятности можно предполагать, что даже приход «AдГ» к власти не приведет к отмене Германией антироссийских санкций или поддержки в той или иной степени киевского режима.

В этом отношении показателен пример Найджела Фараджа, лидера британской партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения.

Если ранее он заявлял, что восхищается Владимиром Путиным и считает, что Россию спровоцировали, то теперь говорит, что надо сбивать российские самолеты, использовать замороженные российский активы для помощи Киеву и не против ввода на Украину британских войск в составе «миротворческого контингента».