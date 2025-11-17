Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Германии продолжаются нападки на партию «Альтернатива для Германии», некоторые представители которой посетили Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме «БРИКС – Европа».

Так, премьер-министр немецкой земли Бавария и лидер партии ХСС Маркус Зёдер в ходе консервативной молодежной конференции обвинил «АдГ» в работе на Москву.

«Эти люди являются подхалимами, они являются придворными шутами Путина, они являются слугами Кремля», – цитирует Зёдера немецкое агентство DPA.

Явно имея в виду, что «АдГ» сейчас лидирует в опросах, он заявил, что лишь его партия в союзе ХДС в состоянии не допустить приход радикалов к власти.

«У нас другое представление о свободе. Не должно быть так, что судебная власть и полиция контролируются исключительно главой государства, а меньшинства угнетаются. Наша буква «Х» запрещает нам это делать», – заявил Зёдер.

При этом стоит заметить, что лидер «АдГ» в бундестаге парирует обвинения в работе на Москву, заявляя, что его фракция «единогласно осудила нападение России на Украину однозначно как незаконную агрессивную войну».

Похожей позиции придерживается один из сопредседателей партии Алиса Вайдель, которая выступает против поездок ее однопартийцев в Россию.

А вот еще один сопредседатель, Тино Хрупалла, заявляет, что не Россия, а Польша может быть угрозой национальным интересам Германии.