Немец-банкир объяснил, почему «русские любят роскошь» и могут её себе позволить
Итальянские модные фирмы, которые не следуют антироссийским санкциям, открыли для себя «безумный» рынок в России.
Об этом бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там очень много итальянцев. И многие брендовые товары, такие как «Гуччи», которые ушли, сейчас заменены на более мелкие итальянские мануфактуры. Я думаю, что сейчас в сфере моды итальянцы нашли безумный рынок», – сказал Кемпкенс.
Он объяснил, почему в России покупают больше модной одежды, чем в других странах.
«Русские любят роскошь, потому что 96% в России имеют квартиры, то есть почти никто не платит за аренду. Поэтому люди даже с невысокими зарплатами имеют более высокую покупательную способность. Коммунальные платежи там невелики», – рассуждал Кемпкенс.
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