Немец-банкир объяснил, почему «русские любят роскошь» и могут её себе позволить

Елена Острякова.  
26.05.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Итальянские модные фирмы, которые не следуют антироссийским санкциям, открыли для себя «безумный» рынок в России.

Об этом бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итальянские модные фирмы, которые не следуют антироссийским санкциям, открыли для себя «безумный» рынок в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там очень много итальянцев. И многие брендовые товары, такие как «Гуччи», которые ушли, сейчас заменены на более мелкие итальянские мануфактуры. Я думаю, что сейчас в сфере моды итальянцы нашли безумный рынок», – сказал Кемпкенс.

Он объяснил, почему в России покупают больше модной одежды, чем в других странах.

«Русские любят роскошь, потому что 96% в России имеют квартиры, то есть почти никто не платит за аренду. Поэтому люди даже с невысокими зарплатами имеют более высокую покупательную способность. Коммунальные платежи там невелики», – рассуждал Кемпкенс.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить