Немцы уверены, что Мерц их подло предал
75% немцев чувствуют себя преданными новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, из них 44% – это его избиратели.
Об этом консультант по гражданскому обществу Института по освещению войны и мира Альмут Роховански
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заявила на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я никогда не видела, чтобы в Европе страна разваливалась на части из-за основных вопросов демократии и доверия к правительству, как сейчас происходит в Германии. Фридрих Мерц, который даже еще не стал канцлером, уже нарушил все свои предвыборные обещания. Он нашел лазейку в конституции, чтобы принять беспрецедентные расходы.
Гражданам Германии 15 лет говорили, что денег ни на что нет, а теперь говорят, что финансирование будет неограниченным – но на военные расходы, на оборону», – сказала Роховански.
По ее словам, работникам госсектора, зарплата которых не повышалась с 2016 года, объявили, что она повышаться не будет. Под угрозой пособия по безработице и субсидии на отопление. При этом 20% населения Германии живут в нищете.
«Например, мы говорим о том, что у нас есть определенный процент ВВП, который мы тратим на армию, но мы никогда не задаемся вопросом, что это нам дает. Хотим ли мы того, что это дает. Можем ли мы достичь безопасности другими способами? Мы вообще рассматриваем эти способы? Явно нет, потому что европейцы даже не разговаривают с Россией», – отметила Роховански.
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