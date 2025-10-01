Немцев призывают отомстить за поражение Гитлера, включившись в войну с Россией

Олег Кравцов.  
01.10.2025 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 639
 
Германия, Дзен, Нацизм, Русофобия, Украина


В Берлине расклеили плакаты с призывом к немцам воевать против России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что наглядная агитация появилась в берлинском районе и «вызвала переполох».

В Берлине расклеили плакаты с призывом к немцам воевать против России. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На одной из улиц Берлина-Вильмерсдорфа красуется яркий плакат, приклеенный к серой распределительной коробке. Над ним крупными буквами красуется лозунг «Отомсти!». Рядом – чёрно-белая фотография немецких военнопленных, выстроенных в ряды, явно измученных. Ниже – призыв присоединиться к «украинским освободителям» и стать частью «Интернационального легиона», – говорится в публикации.

При этом QR-код на плакате ведёт на страницу кандидата в подразделение – официальный сайт украинского правительства.

Эти призывы появились в середине сентября, а их появление  в ряде мест, а их появление задокументировали местные жители, выложившие подтверждающие фотографии в социальные сети.

«Я впервые увидела эти листовки вечером 19 сентября. Их убрали только через три дня, а может, и позже», – рассказала газете местная жительница.

По ее словам, несколько её соседей тоже обнаружили листовки и сфотографировали их.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить