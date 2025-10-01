Немцев призывают отомстить за поражение Гитлера, включившись в войну с Россией
В Берлине расклеили плакаты с призывом к немцам воевать против России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета Berliner Zeitung.
Отмечается, что наглядная агитация появилась в берлинском районе и «вызвала переполох».
«На одной из улиц Берлина-Вильмерсдорфа красуется яркий плакат, приклеенный к серой распределительной коробке. Над ним крупными буквами красуется лозунг «Отомсти!». Рядом – чёрно-белая фотография немецких военнопленных, выстроенных в ряды, явно измученных. Ниже – призыв присоединиться к «украинским освободителям» и стать частью «Интернационального легиона», – говорится в публикации.
При этом QR-код на плакате ведёт на страницу кандидата в подразделение – официальный сайт украинского правительства.
Эти призывы появились в середине сентября, а их появление в ряде мест, а их появление задокументировали местные жители, выложившие подтверждающие фотографии в социальные сети.
«Я впервые увидела эти листовки вечером 19 сентября. Их убрали только через три дня, а может, и позже», – рассказала газете местная жительница.
По ее словам, несколько её соседей тоже обнаружили листовки и сфотографировали их.
