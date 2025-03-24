Нельзя делать ни малейших уступок Киеву на переговорах – Вассерман

Ни на какие уступки Киеву со стороны России под давлением США идти нельзя, поскольку любая выгода в короткий срок оберется большими проблемами.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я могу судить, сделка – понятие расплывчатое. И Трампа более всего интересует сделка, касающаяся взаимоотношений Соединённых государств Америки и Российской Федерации с Китайской народной Республикой. Именно это для него сейчас главная «мигрень», как говорится. Соединённые государства вывели слишком много своих производств в Китай, и сейчас эти производства уходят из-под непосредственного контроля. Поэтому Трамп готов идти чуть ли не на любые уступки нам, в надежде выторговать ответные уступки в наших взаимоотношениях с Китаем. Что касается нас, то на мой взгляд мы не в праве делать сколько-нибудь значимые уступки. Не только потому, что уже много наших полегло, а потому, что любая уступка сейчас, даже если кажется очень выгодной, очень скоро обернётся такими проблемами, каких мы сейчас даже и представить себе не в состоянии», – отметил он.

По словам эксперта, речь не только об «отказе» от Одессы и Николаева – ликвидация государственности Украины должна стать главной целью СВО.