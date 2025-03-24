Нельзя делать ни малейших уступок Киеву на переговорах – Вассерман
Ни на какие уступки Киеву со стороны России под давлением США идти нельзя, поскольку любая выгода в короткий срок оберется большими проблемами.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько я могу судить, сделка – понятие расплывчатое. И Трампа более всего интересует сделка, касающаяся взаимоотношений Соединённых государств Америки и Российской Федерации с Китайской народной Республикой. Именно это для него сейчас главная «мигрень», как говорится.
Соединённые государства вывели слишком много своих производств в Китай, и сейчас эти производства уходят из-под непосредственного контроля. Поэтому Трамп готов идти чуть ли не на любые уступки нам, в надежде выторговать ответные уступки в наших взаимоотношениях с Китаем.
Что касается нас, то на мой взгляд мы не в праве делать сколько-нибудь значимые уступки. Не только потому, что уже много наших полегло, а потому, что любая уступка сейчас, даже если кажется очень выгодной, очень скоро обернётся такими проблемами, каких мы сейчас даже и представить себе не в состоянии», – отметил он.
По словам эксперта, речь не только об «отказе» от Одессы и Николаева – ликвидация государственности Украины должна стать главной целью СВО.
«По моим понятиям, вся Украина – это русская земля, временно от нас отторгнутая. Причём отторгнутая не силой, с этим проще было бы разобраться, а политической демагогией. И соответственно, я твёрдо убеждён в том, что мы обязаны добиться полной ликвидации государственной самостоятельности Украины, или, по крайней мере, для начала, прекратить там попытки ограничений прав русского большинства.
Но это большинство, получив права, само рано или поздно вернётся на Родину. И поэтому я, в общем-то, склонен придерживаться такой вот крайней позиции. Но понимаю, движение к ней может быть довольно медленным», – подытожил Вассерман.
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