«Нельзя быть с ними добрыми!» – американский сенатор потребовал «разорвать Россию санкциями»

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 21:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Западные страны не должны пытаться помириться с Россией или Китаем, а вместо этого нужно вводить более жёсткие санкции.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил эксцентричный американский сенатор Линдси Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны не должны пытаться помириться с Россией или Китаем, а вместо этого нужно...

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«Надо было вводить предупредительные санкции перед тем, как началась война на Украине.

Никто не хочет быть провокатором. Если мы возьмём Украину в НАТО, Путин просто сойдёт с ума. Он уже сошёл с ума, я думаю.

Мы говорим о том, чтобы его напугать, сделать так, чтобы он дважды подумал, прежде чем сделать что-то ещё. Если ты это сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвём тебя санкциями. И мы не будем общаться с вами как с нормальной страной, потому что вы таковой не являетесь»», – вещал Грэм.

«Нам нужно соглашение, которое будет останавливать Путина или Си. Быть просто хорошими с этими людьми, это не работает. И бояться этих людей, такое тоже не работает», – добавил он.

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