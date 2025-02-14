«Нельзя быть с ними добрыми!» – американский сенатор потребовал «разорвать Россию санкциями»
Западные страны не должны пытаться помириться с Россией или Китаем, а вместо этого нужно вводить более жёсткие санкции.
Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил эксцентричный американский сенатор Линдси Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо было вводить предупредительные санкции перед тем, как началась война на Украине.
Никто не хочет быть провокатором. Если мы возьмём Украину в НАТО, Путин просто сойдёт с ума. Он уже сошёл с ума, я думаю.
Мы говорим о том, чтобы его напугать, сделать так, чтобы он дважды подумал, прежде чем сделать что-то ещё. Если ты это сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвём тебя санкциями. И мы не будем общаться с вами как с нормальной страной, потому что вы таковой не являетесь»», – вещал Грэм.
«Нам нужно соглашение, которое будет останавливать Путина или Си. Быть просто хорошими с этими людьми, это не работает. И бояться этих людей, такое тоже не работает», – добавил он.
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