«Нельзя быть с ними добрыми!» – американский сенатор потребовал «разорвать Россию санкциями»

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Западные страны не должны пытаться помириться с Россией или Китаем, а вместо этого нужно вводить более жёсткие санкции.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил эксцентричный американский сенатор Линдси Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо было вводить предупредительные санкции перед тем, как началась война на Украине. Никто не хочет быть провокатором. Если мы возьмём Украину в НАТО, Путин просто сойдёт с ума. Он уже сошёл с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, сделать так, чтобы он дважды подумал, прежде чем сделать что-то ещё. Если ты это сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвём тебя санкциями. И мы не будем общаться с вами как с нормальной страной, потому что вы таковой не являетесь»», – вещал Грэм.