«Нельзя быть против нацизма и клепать ракеты для ВСУ» – Шакарянц

В расстелившейся перед Западом Армении, почти как на Украине, уже во всю бушует цивилизационная война на уничтожение.

Об этом на канале «Книжный день» заявил независимый аналитик Сергей Шакарянц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал об армянском полицейском, который отказался вторгаться в Эчмиадзин и арестовывать католикоса.

«За это его понизили в звании, из полиции вроде не выкинули, хотя, я думаю, что он уже и сам ушёл. В Германии разве все были членами НСДАП? Нет. Тем не менее, люди, которые не хотели служить нацизму, оказывались в концлагерях. Ну, или сидели тихо на своих кухнях и ждали. А ведь были те, которые говорили – «нет, я не нацист», но, тем не менее, исполняли приказы нацистов», – сказал Шакарянц.

Ведущий Максим Невенчанный заметил, что сегодня на Украине аналогичная ситуация – «не все, кто поддерживают, ставятся в такие условия, что вынуждены».

«Так говорят все комментаторы. Вот, говорят, Одесса – город-герой, но почему одесситы ничего не делают? А потому что им удобно. На завод пойти, ракету выпустить, деньги получить. Кому-то не нравится, что делают власти, но где внутреннее восстание, внутри тебя самого? Восстань, откажись от погон старшего лейтенанта полиции, а потом лейтенанта и рядового. Да, хлеб нужен и детей нужно воспитывать, но надо не забывать, что тебе навязали цивилизационную войну на твоё уничтожение! На уничтожение армянской цивилизации, армянской церкви. А завтра потребуют и уничтожение армянского языка», – прокомментировал эксперт.

Он добавил, что цивилизационная борьба давно стала войной.