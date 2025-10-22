«Нелоху» Зеленскому пообещали «Тамагочи», но обманули и надругались – Мосийчук
Дональд Трамп нарочно выманил Владимира Зеленского без европейских кураторов в Вашингтон обещаниями про ракеты «Томагавк», чтобы через него публично унизить глобалистов.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трамп и Путин играют в четыре руки. На Аляске произошли понятийные договорённости, и эта игра продолжается. «Нелоха» выманили «Томагавками», «Тамагочами» без папы-мамы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера и Макрона в Вашингтон.
Он же летел убеждённый в том, что вот он триумф, вот он я, войду в Белый дом триумфатором, а выйду трижды триумфатором – в одной руке «Томагавк», в другой «Тамагочи». И всё – «Трамп уже наш», то есть, глобалистов, не Украины», – злорадствовал Мосийчук.
«Полетела делегация, полетел он, и на 101 процент ему надавали по ушам. Ни один вопрос, с которым летел, не решился, никакой встречи с Сенатом – вообще ничего!.. Произошёл официальный разговор, это вылили «нелоху» на голову, как ведро ледяной воды, и глобалистам. И заметьте, пауза. Они сутки не знали, что делать», – вещал экс-азовец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: