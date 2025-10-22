«Нелоху» Зеленскому пообещали «Тамагочи», но обманули и надругались – Мосийчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп нарочно выманил Владимира Зеленского без европейских кураторов в Вашингтон обещаниями про ракеты «Томагавк», чтобы через него публично унизить глобалистов.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп и Путин играют в четыре руки. На Аляске произошли понятийные договорённости, и эта игра продолжается. «Нелоха» выманили «Томагавками», «Тамагочами» без папы-мамы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера и Макрона в Вашингтон. Он же летел убеждённый в том, что вот он триумф, вот он я, войду в Белый дом триумфатором, а выйду трижды триумфатором – в одной руке «Томагавк», в другой «Тамагочи». И всё – «Трамп уже наш», то есть, глобалистов, не Украины», – злорадствовал Мосийчук.