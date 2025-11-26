Нефтегазовая удавка Трампа. Россию выдавят из Сербии за 50 дней

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за санкций США уже в ближайшие дни в Сербии остановится единственный НПЗ, а банки перестают работать с крупнейшим концерном «Нефтяная индустрия Сербии», поскольку он принадлежит России.

Введенные Трампом санкции также заставляют «Лукойл Сербия» прекратить работу в этой стране в начале декабря, оставив 120 АЗС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Таким образом США полностью выдавливают Россию из нефтегазового рынка Сербии и всей Восточной Европы. Белград вынужден играть по правилам американцев из-за серьёзных угроз экономике страны.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проявит уважение к российским собственникам и не будет национализировать предприятия.