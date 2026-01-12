Недовольный ястреб Ходжес: Трамп положил кремлевские принципы в основу стратегии нацбезопасности

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес раскритиковал новую стратегию нацбезопасности, которую опубликовал Белый дом, – за отсутствие критики России.

Об этом он заявил в интервью датскому подкасту «Диктаторы и демократы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта часть (посвященная ЕС – ред.) меня беспокоит больше всего, потому что в ней не говорится о том, что Россия претендует на европейскую сферу влияния. По сути, Европа отдается на откуп России. Похоже, что принципы, которых всегда придерживался Кремль, легли в основу этой стратегии», – сказал Ходжес.

Он также обеспокоен тем, что в американской стратегии не упоминается НАТО: «не то, чтобы США всегда вели себя безупречно, но существовала система».

«А ведь НАТО всегда была в центре американской политики безопасности и стратегического мышления. Но в этом документе ей не уделяется должного внимания. Это беспокоит меня больше всего», – переживал американский ястреб.

